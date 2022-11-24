وزير الرياضة يهنىء لاعب منتخب الملاكمة ببرونزية بطولة العالم للشباب بإسبانيا



قدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطنى للملاكمة بعد حصول "عمر خالد" لاعب المنتخب على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 92 كجم في بطولة العالم للشباب بإسبانيا.

وتشارك مصر فى بطولة العالم للشباب للملاكمة التى تقام بملعب سيوداد ديبورتيفا كاميلو كانو في لانوسيا في المدينة الإسبانية في الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل للاتحاد المصرى للملاكمة برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم، لعودة الاتحاد إلى التميز بتحقيق لاعبى المنتخبات الوطنية للملاكمة العديد من الإنجازات فى البطولات المقبلة، متمنيًا للاعبين كل التوفيق فى مراحل الإعداد، والتنافس بقوة وتحقيق الألقاب فى قادم المواعيد.

ويرأس بعثة المنتخب الوطنى بالبطولة العميد أحمد فاروق، نائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، وتضم قائمة المنتخب كلًا من: “عبد الله سعيد وزن 54 كجم، وأحمد محمد هيكل 63.5 كجم، و محمد حسام 66 كجم، وتميم محمد نعيم 86 كجم، وعمر خالد 92 كجم” ، ويقود منتخب مصر فنيًا الكابتن شريف هزع.

الشباب والرياضة تناقش اتحادي المصارعة والخماسي خطة الإعداد للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤



ناقشت اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، مع مسئولي الاتحاد المصري للمصارعه و الاتحاد المصري للخماسي خطة الاعداد للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، ضمن اجتماعاتها الدورية مع الاتحادات الاولمبية للوقوف علي اخر مستجدات برامجها المعدة لهذا الشأن.

تطرق الإجتماع إلي مناقشة البرامج المتخصصة لتطوير الجوانب الفنية للاعبين، ومناقشه كافة التحديات والعقبات والعمل علي تذليلها وتوفير كافة متطلبات النجاح من أجل تهيئة مناخ مناسب للمنظومة الرياضية للمضي قدماً نحو اعتلاء منصات التتويج، كما تطرق الإجتماع إلي مناقشة المشاركات القادمه للاعبي المنتخبات و فرص التأهل، والقاء الضوء علي أبرز اللاعبين المحتمل مشاركتهم و تحقيقهم ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة العلمية بالوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدراسة كل ما يتعلق بالجانب الرياضي على كافة الأصعدة سواء الممارسة أو الاتحادات من أجل مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة والبناء على أسس علمية، لتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية بالتأهل لإولمبياد باريس ٢٠٢٤ وحصد العديد من الميداليات في مختلف اللعبات المشاركة بالبطولة.

وأشار "صبحي" إلي وجود تعاون وتنسيق كامل بين الوزارة واللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، مؤكداً علي أن اتحادي المصارعة والخماسي الحديث من الإتحادات التي نعول عليها تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة البطولات التي تشارك فيها.





حضر الاجتماعات عدد من خبراء الرياضة المصرية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس مجلس إدار ة الإتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور شادي عبدالعزيز امين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، واللواء عصام نوار رئيس مجلس إدار ة الإتحاد المصري للمصارعة، والدكتور محمود السيد سكرتير عام اتحاد المصارعة.