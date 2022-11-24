الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أخفاها على جسده.. ضبط راكب حاول تهريب تليفونات وشيش إلكترونية بمطار القاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات المحمولة أخفاها على جسده، وكمية من الـ"شيش" الإلكترونية والشعر المستعار. 

البداية في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، استوقف راكب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه بجهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات متماثلة، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا وجدت كمية من الشيش الإلكترونية وأجهزة تسخين السجائر الإلكترونية بإجمالي ٤٢عبوة، ولفة بداخلها كمية من الشعر الطبيعي.

وبتفتيش الراكب ذاتيا ضبط ١٥ تليفون محمول أخفاهم الراكب على بطنه وظهره، وهاتفين محمولين أخفاهم في جيب الجاكيت الذي يرتديه. 

أمر فتحي فوزي، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب، وبعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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سلطات جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي احباط محاولة تهريب شيش شيش الكترونية

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