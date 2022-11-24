الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إيفانكا ترامب ورحلة عائلتها إلى مصر.. الأهرامات الوجهة الرئيسية (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ads

شاركت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورًا عبر موقع نشر الصور "الإنستجرام" برفقة زوجها وأولادها، وهم يستمتعون بوقتهم، خلال زيارتهم لبعض الأماكن السياحية في مصر أبرزها الأقصر، حيث يحتفلان بمرور 13 عامًا على زواجهما.

ووفقًا لموقع "elespanol" توضح بعض الصور التي تم نشرها عبر الإنستجرام الخاص بها.

التجربة شملت أهرامات الجيزة منها إلى وادي الملوك في الأقصر، بما في ذلك ركوب الجمال، مع أولادها أنابيلا (11 عامًا) وجوزيف (9 أعوام) وثيودور (6 أعوام)، وهي أيضًا أول رحلة رئيسية تقوم بها إيفانكا منذ وفاة والدتها في يوليو الماضي.

مع الأهرامات

إنه أحد الخيارات لزيارة الأهرامات، والتجول في الصحراء المحيطة بها على الجمال وفي عربة تجرها الخيول، هذا ما فعلته عائلة ترامب، تقاسم جاريد كوشنر المساحة مع ابنته أنابيلا، التي كانت ترتدي حجابًا فلسطينيًا، بينما ذهب جوزيف بمفرده  ووالدته وأصغر أفراد العائلة يتسلقان معًا نفس الحيوان.

تبدو إيفانكا كمنمنمة مقارنة بحجم الهرم الأكبر الذي يُطلق عليه أيضًا اسم خوفو، وهو الأكثر فرضًا، دون الانتقاص من صورة كيفرين ومنقرع هم عامل الجذب الرئيسي للسياحة، ويقعون في الجيزة على بعد حوالي سبعة كيلومترات من القاهرة.

تأثر ثيدور البالغ من العمر ستة أعوام بتماثيل رمسيس الثاني في معبد الأقصر الواقع في طيبة القديمة، عاصمة الفراعنة في أوج قوتهم، خلال القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد، تعتبر من أكثر بقايا الثقافة المصرية تمثيلًا.

عائلة إيفانكا في معبد الكرنك بالقرب من معبد الأقصر. إنه مخصص للإله آمون ومنحوتاته الرائعة مع بعض الرموز المميزة للثقافة. كانوا جميعًا يرتدون ملابس غير رسمية، في ملابس مريحة وألوان أساسية.

المشي على طول نهر النيل في قارب صغير هو تجربة ممتعة للذهاب على طول الضفة الشرقية ومشاهدة المدن الصغيرة.

من شرفة أحد الفنادق الفخمة التي يمكنك من خلالها مشاهدة النيل عند غروب الشمس. كانت أنابيلا، بكاميراتها، مسئولة عن تخليد غروب الشمس، كما كانت في سن الحادية عشرة من أشد المعجبين بالتصوير الفوتوغرافي.

الزوجان، يتعانقان في ممر أعمدة الأقصر، في صورة رومانسية للغاية، ارتدت إيفانكا فستانًا أبيض آخر، هذه المرة بكمين طويلين وشبه سترة، مزينًا ببعض التطريز بألوان مختلفة دون مكياج ونظارات شمسية.

إيفانكا ترامب الأماكن شهرة في الدولة الأفريقية وادي الملوك في الأقصر لزيارة الأهرامات تجرها الخيول

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

روسيا: لا نخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع واشنطن

محافظ كفر الشيخ: زراعة 1000 شجرة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

مجلس النواب اللبنانى يفشل للمرة السابعة فى انتخاب رئيس جديد للبلاد

روسيا تحبط محاولة هجوم إرهابي على خط ينقل الغاز لتركيا وأوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟