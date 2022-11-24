إيفانكا ترامب ورحلة عائلتها إلى مصر.. الأهرامات الوجهة الرئيسية (صور)

شاركت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورًا عبر موقع نشر الصور "الإنستجرام" برفقة زوجها وأولادها، وهم يستمتعون بوقتهم، خلال زيارتهم لبعض الأماكن السياحية في مصر أبرزها الأقصر، حيث يحتفلان بمرور 13 عامًا على زواجهما.

ووفقًا لموقع "elespanol" توضح بعض الصور التي تم نشرها عبر الإنستجرام الخاص بها.

التجربة شملت أهرامات الجيزة منها إلى وادي الملوك في الأقصر، بما في ذلك ركوب الجمال، مع أولادها أنابيلا (11 عامًا) وجوزيف (9 أعوام) وثيودور (6 أعوام)، وهي أيضًا أول رحلة رئيسية تقوم بها إيفانكا منذ وفاة والدتها في يوليو الماضي.

مع الأهرامات

إنه أحد الخيارات لزيارة الأهرامات، والتجول في الصحراء المحيطة بها على الجمال وفي عربة تجرها الخيول، هذا ما فعلته عائلة ترامب، تقاسم جاريد كوشنر المساحة مع ابنته أنابيلا، التي كانت ترتدي حجابًا فلسطينيًا، بينما ذهب جوزيف بمفرده ووالدته وأصغر أفراد العائلة يتسلقان معًا نفس الحيوان.

تبدو إيفانكا كمنمنمة مقارنة بحجم الهرم الأكبر الذي يُطلق عليه أيضًا اسم خوفو، وهو الأكثر فرضًا، دون الانتقاص من صورة كيفرين ومنقرع هم عامل الجذب الرئيسي للسياحة، ويقعون في الجيزة على بعد حوالي سبعة كيلومترات من القاهرة.

تأثر ثيدور البالغ من العمر ستة أعوام بتماثيل رمسيس الثاني في معبد الأقصر الواقع في طيبة القديمة، عاصمة الفراعنة في أوج قوتهم، خلال القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد، تعتبر من أكثر بقايا الثقافة المصرية تمثيلًا.

عائلة إيفانكا في معبد الكرنك بالقرب من معبد الأقصر. إنه مخصص للإله آمون ومنحوتاته الرائعة مع بعض الرموز المميزة للثقافة. كانوا جميعًا يرتدون ملابس غير رسمية، في ملابس مريحة وألوان أساسية.

المشي على طول نهر النيل في قارب صغير هو تجربة ممتعة للذهاب على طول الضفة الشرقية ومشاهدة المدن الصغيرة.

من شرفة أحد الفنادق الفخمة التي يمكنك من خلالها مشاهدة النيل عند غروب الشمس. كانت أنابيلا، بكاميراتها، مسئولة عن تخليد غروب الشمس، كما كانت في سن الحادية عشرة من أشد المعجبين بالتصوير الفوتوغرافي.

الزوجان، يتعانقان في ممر أعمدة الأقصر، في صورة رومانسية للغاية، ارتدت إيفانكا فستانًا أبيض آخر، هذه المرة بكمين طويلين وشبه سترة، مزينًا ببعض التطريز بألوان مختلفة دون مكياج ونظارات شمسية.