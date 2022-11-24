تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 692 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 307 شاحنات و61 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و385 شاحنة و19 سيارة.

وبحسب ما جاء في بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة 180 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1250 راكب بموانيها.