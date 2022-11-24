حفاظا على صحة المواطنين.. إزالة 48 من مكامير الفحم في كفر الشيخ

شهد مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ 48 قرار إزالة لمكامير الفحم قرية الفقهاء القبلية، ومصادرة الأخشاب، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، بضرورة إزاله كافة مكامير الفحم غير المرخصة، حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وتمت الازالة كاملة حتى سطح الأرض بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بطنطا والقوة المرافقة من الشرطة بسيدي سالم.

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة مكبرة لتنفيذ 48 قرار إزالة لمكامير الفحم بقريه الفقهاء القبلية،ومصادرة الأخشاب، بحضور اللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدى سالم، والمهندسة سمية درويش، مندوب جهاز شئون البيئة بطنطا، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، ومحمد حلمي مدير إدارة البيئة بالوحدة، وعادل عطيان مسئول الإزالات بالمركز والمدينة، رؤساء القرى إيهاب سعد طلب، رئيس قرية الفقهاء القبلية ، وأيمن عبد السلام محمود، رئيس قرية سدخميس ، وعبد العزيز مرسال رئيس قرية برية لاصيفر، وسعد على غالى، رئيس قرية الملاحة، وبهجات الزيني رئيس قرية أبو غنيمة.