بحضور 40 مبدعا .. شباب كفر الشيخ تنظم مسابقة فنية احتفالا بالعيد القومى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الفنية للرسم الفورى فى إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي 47 بمشاركه 40 شاب و فتاة من أعضاء مراكز الشباب الصاعدين من التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية، المسابقة منفذة من خلال الإدارة العامة للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حرص الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة على تفقد الأعمال الفنية التى قدمت للتحكيم وأبدى إعجابه بمستوى اللوحات الفنية التى قدمها الشباب المشاركين بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، قام بتحكيم المسابقة رامى الزيات، فنان تشكيلي وتم اختيار الأعمال الستة الفائزة.

كما كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، المبدعين الستة و هم: نسرين سمير، أميرة محمد المركز الأول و عبد الله عبد السلام مركز ثانى، آية فادي رمضان المركز الثالث، نجاح أبو خضرة و هاجر سامح بالمركز الرابع، جاء تكريم الفائزين بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و هالة كامل مسؤل النشاط الفني و فريق عمل الإدارة.

ومؤخرا، فقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التعريفية عن نظام حق الامتياز التجاري "فرنشايز" للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الصغيرة، بمركز شباب بيلا بحضور 30 شاب وفتاة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات حريصين على القيام بالمبادرات وتقديم الندوات التعريفية والتدريبات للشباب والتي تدعم انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وتكريس كافة الإمكانيات فى دعم إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.