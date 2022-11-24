دى بروين يسخر من فوزه بجائزة رجل مباراة بلجيكا وكندا

أبدى كيفن دي بروين نجم منتخب بلجيكا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حزنه وعدم رضاه رغم فوز منتخب بلاده على كندا وحصوله على جائزة رجل المباراة.

وكان منتخب بلجيكا قد حقق فوزًا صعبًا على كندا بهدف دون رد سجله ميتشي باتشواي، لتتصدر مجموعتها التي تضم المغرب وكرواتيا.

وقال دي بروين، في تصريحات تليفزيونية: "المواجهة كانت صعبة للغاية، لا أظن أننا لعبنا مباراة جيدة بكل تأكيد خاصةً في الشوط الأول، لقد كانت الأمور معقدة للغاية".

وأضاف: "يجب علينا أن نعترف بكل صراحة أنه علينا أن نتحسن كمجموعة، كانت هناك مساحات كبيرة متروكة أكثر مما كنا نعتقد".

وواصل حديثه: "الشوط الثاني كانت هناك مساحات في الهجوم لكن لم نفعل ما يكفي ونحتاج إلى شجاعة أكثر عند الاستحواذ على الكرة وعندما نفعل ذلك ستأتي الفرص".

وشدد دي بروين بالحديث عن الدرس المستفاد من مباراة اليوم قبل مواجهتهم القادمة أمام المغرب: "يجب أن نلعب أفضل، المغرب منتخب جيد جدًا ومستوى اللاعبين ممتاز".

وعن حصوله على جائزة رجل المباراة علق: "لا أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة ولا أعرف سبب حصولي على جائزة رجل المباراة ربما بسبب اسمي".