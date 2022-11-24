الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24-11-2022

مباريات كأس العالم
مباريات كأس العالم قطر 2022
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات مونديال قطر 2022.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-11-2022 في كأس العالم 2022

 ويشهد اليوم الخميس 24 نوفمبر أربع مباريات في أولى جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022،  يستعرضها لكم«الدستور» في السطور التالية:

موعد مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب سويسرا ومنتخب الكاميرون على استاد الجنوب في أولى مباريات المجموعة السابعة، حيث يقع المنتخبين رفقة البرازيل وصربيا.

وتبدأ مباراة سويسرا والكاميرون في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports MAX HD1، ويعلق عليها المعلق يوسف سيف.

موعد مباراة أوروجواي ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب أوروجواي ومنتخب كوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية في أولى جولات المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم 2022، حيث يقع المنتخبين رفقة غانا والبرتغال.

وتبدأ مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports MAX HD1، ويعلق عليها سوار الذهب.

موعد مباراة البرتغال ضد غانا فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرتغال وغانا على استاد 974 في أولى مباريات المجموعة الثامنة من نهائيات مونديال قطر 2022، حيث يقع المنتخبين رفقة منتخب أوروجواي وكوريا الجنوبية.

وتبدأ  مباراة البرتغال وغانا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports MAX HD2، ويعلق عليها حسن العيدروس.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل والعرب سات ومواعيد المباريات المجانية

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 من دور المجموعات إلى نهائي مونديال قطر

موعد مباراة البرازيل ضد صربيا فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرازيل ومنتخب صربيا على استاد لوسيل في أولى مباريات المجموعة السابعة من نهائيات كأس العالم 2022، حيث يقع المنتخبين رفقة منتخب الكاميرون وسويسرا.

وتبدأ مباراة البرازيل وصربيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports MAX HD1، ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كأس العالم مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة سويسرا ضد الكاميرون موعد مباراة أوروجواي ضد كوريا موعد مباراة البرتغال ضد غانا موعد مباراة البرازيل موعد مباراة البرازيل ضد صربيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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