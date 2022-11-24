الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة فتاة بالسكتة القلبية إثر مشاجرة بين والديها بالفيوم

جثة
جثة
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لقيت فتاة تبلغ من العمر 16عامًا، مصرعها بقرية سنور القبلية التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتلقى مرفق إسعاف الفيوم بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة تدعى «ح. و»، تبلغ من العمر 16عامًا، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلها لمستشفى سنورس المركزي.

وتبين أن الفتاة توفيت بالسكتة القلبية بسبب نشوب مشاجرة بين الأب والأم، وسقطت البنت مغميًا عليها، وتوفيت في الحال بالسكتة القلبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح دفن الفتاة.

مصرع فتاة مشاجرة بالفيوم سكتة قلبية

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