وفاة فتاة بالسكتة القلبية إثر مشاجرة بين والديها بالفيوم

لقيت فتاة تبلغ من العمر 16عامًا، مصرعها بقرية سنور القبلية التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتلقى مرفق إسعاف الفيوم بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة تدعى «ح. و»، تبلغ من العمر 16عامًا، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلها لمستشفى سنورس المركزي.

وتبين أن الفتاة توفيت بالسكتة القلبية بسبب نشوب مشاجرة بين الأب والأم، وسقطت البنت مغميًا عليها، وتوفيت في الحال بالسكتة القلبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح دفن الفتاة.