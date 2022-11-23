الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

كيفن دى بروين رجل مباراة بلجيكا وكندا فى كأس العالم 2022

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة بلجيكا وكندا، في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.

وحقق منتخب بلجيكا انتصارًا صعبًا على نظيره الكوستاريكي بهدف دون مقابل، على استاد أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفاز كيفن دي بروين متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي بلجيكا وكندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

دي بروين ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة اليوم مع منتخب بلجيكا أمام كندا التي جمعت المنتخبين على استاد أحمد بن علي، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور.

أحداث مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022

منتخب كندا سيطر على أحداث الشوط الأول، وتحصل على ركلة جزاء بعد لمس يانيك كاراسكو الكرة بيده في الدقيقة العاشرة.

وانبرى ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ لتسديد الركلة الجزائية، لكن تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح في الدقيقة 11، محافظًا على نظافة شباك البلجيكيين.

سيطرة الكنديين استمرت لكنهم قوبلوا بصلابة تيبو كورتوا طيلة أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 40، تلقى ميشي باتشواي كرة طولية من زميله توبي ألدرفيرلد، ليُروض الكرة، ويطلق تسديدة قوية في شباك كندا معلنًا عن الهدف الأول لمنتخب بلاده البلجيكي.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات الكنديين، لكنهم أهدروا الفرص أمام مرمى كورتوا، فيما حافظ البلجيكيون على تقدمهم، ليظفروا بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كندا لـ3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا قد خسر أمام المنتخب المصري بهدفين لهدف، في آخر مبارياته التحضيرية، والتي أُقيمت بالكويت، استعدادًا لـ كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب قد تعادل سلبًا بدون أهداف مع كرواتيا في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهرًا، ضمن منافسات ذات المجموعة.

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