الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق بالمطرية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة .

وكانت قد أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من الشقة محل سكن أحدهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المطرية حبس شخصان الاتجار المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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