الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية فى الخصوص

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة حوض المنيرة بالخصوص ورفع الآثار المادية لمعرفة سبب الحريق، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الحريق الذي لم يسفر عن إصابات.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة حوض المنيرة بالخصوص.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة حوض المنيرة

وعلى الفور، جرى إخطار الحماية المدنية التي انتقلت على الفور لمكان الواقعة، وجرى الدفع بـ3 سيارات لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الخامس، في عقار مكون من 6 طوابق.

كشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية الخصوص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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