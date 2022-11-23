موكب فرعونى يتقدمه شباب يحملون أطباق خوص باحتفال متحف النوبة باليوبيل الفضى

قال أحمد عبدالرحمن، مدير عام متحف النوبة في أسوان، إنه تم الاحتفال اليوم باليوبيل الفضي للمتحف، بالتعاون مع كلية آثار أسوان، وقصر ثقافة أسوان.

الاحتفال يتوافق مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الاحتفالية كانت رائعة، وكان هناك مقترح بأن يكون يومًا مجانياً للمزارات السياحية بأسوان، ولكن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجعل الدخول اليوم مجانيا لكل المزارات السياحية في مصر لأنه يتوافق مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وتابع أن الاحتفال كان عبارة عن موكب فرعوني، يتقدمه الأولاد والبنات، وهم يحملون أطباق من الخوص كان في داخلها بلح يقدم للزائرين، مشيرًا إلى أن الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والذي افتتح معرضًا للوحات الفنية يتم استخدام التقنيات القديمة فيها، ومعرض الأول للفنون التشكيلية لفناني أسوان، كما شهد عروضًا فنية زفة أسوان للفنون الشعبية.