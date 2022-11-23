الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

موكب فرعونى يتقدمه شباب يحملون أطباق خوص باحتفال متحف النوبة باليوبيل الفضى

احتفال متحف النوبة
احتفال متحف النوبة باليوبيل الفضي
ads

قال أحمد عبدالرحمن، مدير عام متحف النوبة في أسوان، إنه تم الاحتفال اليوم باليوبيل الفضي للمتحف، بالتعاون مع كلية آثار أسوان، وقصر ثقافة أسوان. 

الاحتفال يتوافق مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الاحتفالية كانت رائعة، وكان هناك مقترح بأن يكون يومًا مجانياً للمزارات السياحية بأسوان، ولكن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجعل الدخول اليوم مجانيا لكل المزارات السياحية في مصر لأنه يتوافق مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. 

وتابع أن الاحتفال كان عبارة عن موكب فرعوني، يتقدمه الأولاد والبنات، وهم يحملون أطباق من الخوص كان في داخلها بلح يقدم للزائرين، مشيرًا إلى أن الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والذي افتتح معرضًا للوحات الفنية يتم استخدام التقنيات القديمة فيها، ومعرض الأول للفنون التشكيلية لفناني أسوان، كما شهد عروضًا فنية زفة أسوان للفنون الشعبية.

متحف النوبة اليوبيل الفضي موكب فرعوني خوص اطباق مقبرة توت عنخ امون

مواد متعلقة

بتابلوهات «الكف والأرجيد».. شاركت فرق أسوان في احتفالية اليوبيل الفضي لمتحف النوبة

بأزياء فرعونية.. انطلاق الاحتفال بـ«اليوبيل الفضي» للمتحف النوبي في أسوان

بنت النوبة بمعرض ديارنا: إعادة تدوير سيقان شجر الموز بدلا من التخلص منها

الفراعنة فى كأس العالم «23».. أسامة عرابى «الجوكر» ابن النوبة المونديالى

ضمن جولات «التنسيقية».. النائب رامى جلال يناقش تحديات النوبة تمهيدًا للحوار الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

«اتحاد الكرة أخد كام من مباراة مصر وبلجيكا؟».. الكومى يكشف مفاجأة

أهالى جزيرة الوراق يشيدون بـ«توجيهات الرئيس»: مشروع التطوير رحمنا من العشوائية والإهمال

استعجال التقرير الطبي حول وفاة عروسي عين شمس.. والتحقيقات: «اختناق بالغاز»

غرفة الاتصالات: السيسي فتح أسواق أفريقيا على مصراعيها أمام الشركات المصرية

نشاط مكثف للرياح.. «الأرصاد» تُعلن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟