قائد غانا: ما يحدث لـ رونالدو ليس مشكلتنا.. ويمكن أن تحدث مفاجآت

أكد أندريه أيو قائد منتخب غانا، عدم اهتمامهم بأزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الراهن قبل مواجهة البرتغال.

ويلتقي منتخبا غانا والبرتغال غدًا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتأتي تلك المباراة في ظل مشكلة يعاني منها كريستيانو رونالدو بعدما أعلن مانشستر يونايتد، أمس، عن فسخ تعاقده رسميًا.

وقال أندريه أيو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "ليست مشكلتنا ما يحدث داخل الفريق البرتغالي، إنهم جميعًا محترفون يلعبون في أفضل الفرق وسيكونون مستعدين لكأس العالم، أيًا كان ما يحدث".

وأضاف: "البرتغال هي المرشح الأوفر حظًا على الورق، لكن علينا محاربة ذلك، سنواجه فريقًا كان بطل أوروبا قبل بضع سنوات، مع لاعبين من الطراز العالمي، لكننا سنحاول جعل الحياة صعبة عليهم".

وأتم تصريحاته قائلًا: "في هذه البطولات الكبيرة، يمكن أن تحدث المفاجآت، نحن بحاجة لأن نكون مستعدين وسنفعل كل ما في وسعنا للحصول على شيء ما في هذه المباراة".