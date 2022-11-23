رانيا فريد شوقى: فوجئت بحذف دورى من أعمال فنية دون إبلاغى

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن مواقف وتفاصيل بداية احترافها التمثيل، قائلة: «مش معنى إن أبويا فريد شوقي يقولولي أهلًا بيكي في الوسط الفني».

قالت رانيا فريد شوقي، خلال لقائها في أحد البرامج الفنية الشهيرة، إنها قابلت مواقف ومشكلات كثيرة في بدايتها، منها تفاجئها بحذف دورها من الأعمال الفنية دون إبلاغها، وممثل آخر قام بدورها.

أضافت رانيا فريد شوقي، أنها ترى التمثيل رزق وكل فنان له نصيب، مشيرة إلى أنها رفضت عددًا من الأعمال الفنية بعد المشاركة فيها، بعد أن تفاجأت بالاستغناء عنها.

أكملت: «كلمتي عقد وهذا ما تعلمته من والدي الراحل فريد شوقي لأن الكلمة شرف، ووالدي له مواقف جميلة ورائعة مع الزملاء في الوسط الفني».

وأشارت إلى أن والدها رفض دخولها التمثيل في البداية، ما جعلها تسافر إلى خالتها خارج البلاد حتى أعادها النجم فريد شوقي إلى مصر من خلال دورها في فيلم "آه وآه من شربات"، وهو أول عمل سينمائي لها أمام الفنان فريد شوقي.