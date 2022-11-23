«الصحة العالمية» تختتم فعاليات البرنامج التدريبي للإعلاميين حول تغطية الطوارئ الصحية

اختتمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية للبرنامج التدريبي للإعلاميين حول “تغطية جائحة كوفيد-١٩ والطوارئ الصحية”، بالتعاون مع برنامج التنمية المهنية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وامتد البرنامج التدريبي للدورة الثانية على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من 20 وحتى 23 نوفمبر، بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ويهدف البرنامج لتدريب 120 صحفي وإعلامي على مدار 8أشهر، بدورات شهرية ممتدة حتى شهر مايو 2023.

حضر فعاليات التدريب 15 صحفيًا وإعلاميًا بترشيح من وزارة الصحة والسكان، حيث تم تدريبهم من خلال نخبة من الأكاديميين والمهنيين في مجال الإعلام.

وشمل البرنامج 9 جلسات تدريبية مختلفة، تضمنت التدريبات موضوعات عدة منها: “أساليب جذب الجمهور الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، القواعد والمبادئ الأساسية لعرض المحتوى العلمي، أخلاقيات الكتابة الصحفية والمهنية، كيفية تقديم وعرض البيانات وأنواع الخلل المعلوماتي”.

شارك في فعاليات اليوم الختامي، كل من الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تسليم الشهادات للمتدربين.

ووجه الدكتور حسين أمين، كلمة للمتدربين، أكد خلالها على أهمية التعاون بين الجامعة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بمصر، للنهوض بأخلاقيات العمل الصحفي وتقديم كوادر مدربة على كل ماهو جديد في مجال الصحافة الصحية".

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن وسائل الإعلام لها أهمية كبيرة في توصيل الرسائل الصحيحة عبر أدواتها المختلفة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية، عن سعادتها بالشراكة مع برنامج التنمية المهنية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت “القصير” على أن وسائل الإعلام لها دور أساسي ومسئولية كبيرة في تشكيل الآراء وتحفيز السلوكيات الصحية ومحاربة الشائعات خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد-19، التي لم تفاجئ الأنظمة الصحية فحسب ولكن أيضا نظم التواصل الجماهيرية، وأبرزت الحاجة الملحة إلى التغطية الإعلامية العلمية والأخلاقية الدقيقة.

وأختتم الفعاليات بتوزيع الشهادات وصور جماعية، حيث وجّه المتدربون كلمة شكر للمنظمين من برنامج التنمية المهنية ومنظمة الصحة العالمية بمصر على حسن التنظيم والاستقبال، مُعربين عن استفادتهم بالبرنامج ومحتواه العلمي الذي حقق هدفه في تنمية وصقل مهاراتهم الصحفية للتعامل مع الطوارئ الصحية، وقد أشادوا بالمدربين ومهاراتهم العلمية.