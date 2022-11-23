الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022.. تواجد كورتوا ودي بروين وهازارد

بلجيكا
بلجيكا
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كشف الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لـ بلجيكا، عن تشكيل «الشياطين الحمر» لمواجهة كندا، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

موعد مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية، وتُنقل تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1,2.

تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد تيبو كورتوا حامي عرين ريال مدريد الإسباني في حراسة المرمى، إضافة لزميله في الفريق إيدين هازارد، وكذلك كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، فيما يتواجد ميشي باتشواي كرأس حربة.

وجاء تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لياندير ديندونكير - توبي ألدرفيريلد - يان فيرتونخين

خط الوسط: تيموثي كاستاني - أكسيل فيتسل - يوري تيليمانس - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: كيفن دي بروين - إيدين هازارد - ميشي باتشواي

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا قد خسر أمام المنتخب المصري بهدفين لهدف، في آخر مبارياته التحضيرية، والتي أُقيمت بالكويت، استعدادا لـ كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب قد تعادل سلبًا بدون أهداف مع كرواتيا في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهرًا ضمن منافسات ذات المجموعة.

مشاركات بلجيكا في كأس العالم

يشارك منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم للمرة الـ14 في تاريخه.

شارك منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم منذ النسخة الأولى في عام 1930، وودع البطولة من دور المجموعات، في مجموعة ضمن باراجواي والولايات المتحدة الأمريكية.

ثم شارك في نسخة عام 1934، والتي أقيمت بنظام خروج المغلوب، وواجه منتخب ألمانيا في دور الـ16، وخسر بخمسة أهداف لهدفين.

ثم ودع البطولة من نفس الدور في نسخة 1938، أمام منتخب فرنسا وخسر بثلاثة أهداف لهدف.

وفي بطولة 1954، وقع بالمجموعة الرابعة رفقة منتخبات إنجلترا وإيطاليا وسويسرا، واحتل قاع المجموعة بنقطة واحدة وودع البطولة.

وفي نسخة عام 1970 التحق بالمجموعة الأولى، واحتل المركز الثالث بثلاثة نقاط، وودع البطولة من دور المجموعات.

وتكرر نفس الأمر في نسخة 1982، والتي لم يحصل فيها على أي نقاط بالخسارة أمام بولندا والاتحاد السوفييتي.

وكذلك نسخة 1986، والتي وقع فيها بالمجموعة الثانية واحتل المركز الثالث بـ4 نقاط، وخرج من الدور الأول.

فيما تأهل منتخب بلجيكا من دور المجموعات في مونديال 1990، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

وودع البطولة من دور الـ16 أمام منتخب إنجلترا بالخسارة بعد الوقت الإضافي بهدف دون رد.

وخرج منتخب بلجيكا من مونديال 1994، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة للبطولة خلف منتخبي هولندا والسعودية.

كما احتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في المجموعة الخامسة بمونديال 1998 برصيد 3 نقاط وودع البطولة من دور المجموعات.

فيما تأهل في وصافة المجموعة الثامنة لمونديال 2002، باحتلاله المركز الثاني خلف اليابان برصيد 5 نقاط.

وخسر منتخب بلجيكا أمام البرازيل بهدفين دون رد.

وغاب منتخب بلجيكا عن المشاركة في مونديالي 2006،2010، قبل أن يعود لمونديال 2014 بالبرازيل ويحتل صدارة المجموعة الثامنة بتسعة نقاط.

وانتصر على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ16 بهدفين لهدف، ثم خسر أمام الأرجنتين في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

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