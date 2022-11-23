السجن من عامين إلى 10 سنوات للمتهمين بانتحال صفة رجال شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي، رئيس المحكمة، بمعاقبة “ا.م” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والحبس لمدة عامين لكل من "ج.ف. م" و"م.ال.م" و"م.ي.ح"، بعد اتهامهم بالسرقة بالإكراه وانتحال صفة وحيازة أسلحة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر والمستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار كارم محمود رزق، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2847 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية اول ، يفيد بقيام المتهمين بسرقة سائق تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، بأنه حالة قيادة المجني عليه "ع.ع.ر" سائق ، سيارة محملة بضائع رمضانية بطريق الإسكندرية الصحراوى ، استوقفه المتهمين " أ.م.أ"، "ج.ف. م" و"م.ال.م" و"م.ي.ح" وقام المتهم الأول منتحل صفة ضابط شرطة مع آخرين وبحوزته سلاح ناري وكلبش، وشلوا مقاومة السائق تحت التهديد ، واستولوا علي السيارة والبضائع الرمضانية وفرا هاربين، وبتقنين الاجرءات تم تحديد المتهمين وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.