إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية فى بداية مشوارها بمونديال قطر

سحق منتخب إسبانيا نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح مباريات الفريقين بمونديال قطر 2022.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الإسبان بثلاثة أهداف سجلها داني أولمو في الدقيقة 11 وماركو أسينسيو في الدقيقة 21 وفيران توريس في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني عاد توريس ليسجل الهدف الثاني له والرابع لصالح الماتادور ثم سجل جافي الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وسجل كارلوس سولير الهدف السادس لصالح إسبانيا في الدقيقة 90 قبل أن يختتم ألفارو موراتا سباعية الماتادور في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من عمر المباراة.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة التي تضم اليابان وألمانيا.

أحداث الشوط الأول

فرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للمباراة، كما كان الهجوم من جانبه فقط في ظل تراجع لاعبي منتخب كوستاريكا.

وأهدر داني أولمو فرصة أولى للتسجيل في الدقيقة الرابعة من كرة طولية لعبها بيدري خلف دفاع كوستاريكا وسددها أولمو مباشرة في المرمى ومرت بجوار القائم الأيمن.

ومرر بيدري كرة أخرى لماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة سددها بيسراه على حدود المنطقة ومرت بجوار القائم الأيسر.

وسجل داني أولمو الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 11 بعد مجموعة تمريرات على حدود منطقة جزاء كوستاريكا كانت آخرها تمريرة من جافي لأولمو خلف دفاع كوستاريكا وانفرد بالحارس وسدد الكرة فوق الحارس لتسكن الشباك.

واستمرت السيطرة الإسبانية على مجريات اللعب خلال الدقائق التالية، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 20 من كرة عرضية لعبها جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء وحولها أسينسيو بقدمه اليسرى على يسار الحارس نافاس.

وتحصل منتخب إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد عرقلة لجوردي ألبا، وسددها فيران توريس على يمين الحارس نافاس الذي ارتمى يسارًا وسكنت الشباك.



أحداث الشوط الثاني

أسينسيو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

جاء الهدف الرابع بعدما استغل فيران توريس خطأ مشتركًا بين مدافعي كوستاريكا وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار الحارس نافاس لداخل الشباك.

وضاعف الفريق الإسباني من غلة الأهداف وأرسل تمريرة رائعة من على يسار منطقة الجزاء لجافي المنطلق داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة لترتطم في القائم الأيسر وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 90 سجل كارلوس سولير الهدف السادس مستغلًا كرة عائدة من الحارس كيلور نافاس.

الهدف السابع، نيكو ويليامز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس نافاس بيده ولكن تابعها سولير بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.