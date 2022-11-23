برلماني: لا صحة لنقص السلع الغذائية ومصر تمتلك احتياطي استراتيجي يكفي لشهور

انتقد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، من وصفهم بجحافل الحاقدين على الدولة المصرية، ومن يتمنون سقوطها أو مرورها بمشاكل صعبة، قائلًا إن الخونة لم يملوا من تكرار شائعات نقص السلع الغذائية والأساسية وغيرها رغم كذبها التام.

ونوه محسن في تصريح له اليوم، بالرد الرسمي من جانب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على شائعات اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما نفته وزارة التموين جملة وتفصيلا، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التموينى بشكل كامل.

وتابع النائب أحمد محسن: “هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لملايين المواطنين، والتى تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها نحو 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو من العام المقبل”.

وشدد نائب الصعيد، على أن مصر تمتلك وبفضل رؤية الرئيس السيسي احتياطي استراتيجي من كافة السلع يكفي لشهور، ولا محل ولا صحة لهذه الشائعات المتناثرة عن نقص السلع الغذائية.

واختتم النائب أحمد محسن، بالتأكيد على قدرة الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي على توفير احتياطي استراتيجي من السلع يفوق الخمسة أشهر، وهو ما لايدفع للشعور بالأزمة الاقتصادية العالمية الحادة اليوم والموجودة في العالم كله.

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ما تردد عن اعتزام الحكومة تقليص الدعم التموينى، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التموينى بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أى اقتطاع أو انتقاص، بالإضافة إلى الاستمرار فى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مع منح المستفيد الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من السلع التموينية التى يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها.