الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عماد الدين حسين: أمناء الحوار الوطنى أشادوا بحسن استضافة مصر «كوب 27»

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
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قال الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنه تمت اليوم مناقشة الجانب الاقتصادي بالحوار الوطني استعدادًا لانطلاق الجلسات النقاشية، ولهذا تمت الإشادة بحسن استقبال وتنظيم مصر لمؤتمر المناخ "كوب27".

مناقشات المحور الاقتصادي 

وأكد «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم تناول العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن اليوم منها التضخم، الدين العام، ارتفاع أسعار السلع.

قضايا الحوار الوطني 

 وأضاف في حديثه أن تكوين مجلس أمناء الحوار الوطني أخذ وقتًا طويلًا لأنه ليس أمرًا هينًا كما يتوقع البعض، كما أن اختيار الموضوعات التي سيتناولها الحوار أخذ وقتًا، ولهذا على المواطنين الاستعداد لرؤية المناقشات الجدية في كل القطاعات قريبًا.

عماد الدين حسين الحوار الوطنى مجلس الأمناء الحياة اليوم الحياة

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