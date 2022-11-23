عماد الدين حسين: أمناء الحوار الوطنى أشادوا بحسن استضافة مصر «كوب 27»

قال الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنه تمت اليوم مناقشة الجانب الاقتصادي بالحوار الوطني استعدادًا لانطلاق الجلسات النقاشية، ولهذا تمت الإشادة بحسن استقبال وتنظيم مصر لمؤتمر المناخ "كوب27".

مناقشات المحور الاقتصادي

وأكد «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم تناول العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن اليوم منها التضخم، الدين العام، ارتفاع أسعار السلع.

قضايا الحوار الوطني

وأضاف في حديثه أن تكوين مجلس أمناء الحوار الوطني أخذ وقتًا طويلًا لأنه ليس أمرًا هينًا كما يتوقع البعض، كما أن اختيار الموضوعات التي سيتناولها الحوار أخذ وقتًا، ولهذا على المواطنين الاستعداد لرؤية المناقشات الجدية في كل القطاعات قريبًا.