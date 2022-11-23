الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسهيلًا على المواطنين.. تعرف على طريقة استخراج وثيقة الزواج إلكترونيًا

الداخلية
الداخلية
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يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج، عن كيفية استخراج وثيقة زواج كمبيوتر عبر الإنترنت، وقدمت وزارة الداخلية خدمة استخراج قسيمة زواج كمبيوتر، من خلال موقعها الإلكتروني، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وفى السطور التالية نرصد خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيًا في ثلاثة أيام:

خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيا:

1-  الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. 

2-  إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

3-  اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين.

4-  اختيار استخراج «وثيقة زواج».

5-  إدخال عدد الأشخاص المستفيدين.

6-  إدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، والضغط على «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط».

7-  إدخال بيانات مُقدم الطلب.

8-  إدخال الكود الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب».

أماكن استخراج وثيقة زواج 

ويمكنك استخراج وثيقة الزواج من مكاتب السجل المدني التابع للمنطقة التي تقطنها وغالباً ما تكون هذه الأماكن متاحة خلال فترة العمل الصباحية فقط، كما يمكنك اللجوء إلى سجل مدني العباسية لـ استخراج وثيقة زواج. 

كذلك يمكنك استخراج وثيقة زواج من مكاتب السجل المدني النموذجية التي تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية.

كما يمكنك استخراج وثيقة زواج من مكاتب البريد المصري  حيث أصبحت تقدم بعض خدمات السجل المدني. 

وأنت في مكانك.. كيفية استخراج وثيقة زواج مميكنة

استخراج شهادة ميلاد أونلاين دون الذهاب لمصلحة الأحوال المدنية

أماكن استخراج قسيمة زواج كمبيوتر

تستطيع استخراج قسيمة زواج كمبيوتر من نفس الأماكن السابقة، فقط اذهب إلى السجل المدني التابع لمنطقتك لطلب استخراج قسيمة زواج كمبيوتر علي أن تتوافر شروط استخراج قسيمة زواج كمبيوتر في الشخص المقدم للطلب.

كما يمكن اللجوء إلى فروع السجل المدني المنتشرة بالمولات التجارية الضخمة والفروع التابعة لكل مركز علي مستوى المحافظات.

رسوم استخراج وثيقة زواج كمبيوتر

تكلفة استخراج وثيقة زواج كمبيوتر بسيطة وليست باهظة الثمن، وحددت هيئة الأحوال المدنية سعر استخراج قسيمة زواج كمبيوتر 2022، لكي تستلم وثيقة زواج كمبيوتر 63 جنيهًا للنسخة الواحدة، بالإضافة إلى ضريبة توصيل 12 جنيه، والسداد في تلك الحالة خدمة فوري أو من خلال الفيزا .

كما جاءت رسوم استخراج وثيقة زواج كمبيوتر من السجل المدني العام في الفترة الصباحية ، 40 جنيهاً، أما رسوم استخراج وثيقة زواج كمبيوتر من السجل النموذجي صباحاً أو مساءً هي 80 جنيهاً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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