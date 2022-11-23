لليوم الثاني.. استمرار فعاليات البرنامج التدريبي «إعرف نفسك» بشمال سيناء

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي لمكتب فن إدارة الحياة تحت شعار "إعرف نفسك" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية شمال سيناء تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وإشراف العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وتناولت فعاليات اليوم العديد من الموضوعات أبرزها: “الذكاء المعرفي وإدارة الأفكار وأخطاء التفكير، والتطرق إلى مواجهة المعتقدات المشوهة أو غير الصحيحة، والمراجع الصحيحة لتصحيح هذه المعتقدات وتغيير المفاهيم الغير صحيحة ”.

وألقى الدكتور محب ألفونس، خلالها مُحاضرة عن المرونة الفكرية.

كما ألقت الدكتورة نيرڤانا فاضل المنسق العام لمكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة، محاضرة عن تطوير الذات وكيفية اكتشاف النفس وتطويرها والروحانيات وترجمة الرسائل الربانية وكيفية التعامل معها .

وعلى هامش فعاليات التدريب، اجتمعت الدكتورة نيرفانا فاضل، مع أعضاء الهيئة البرلمانية بشمال سيناء للاستماع لخطة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لمكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء، تحت شعار: "إعرف نفسك"، والذي تنظمه الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، وبحضور كل من : ايهاب حسن عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضة للمحافظات الحدودية ، كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، ومن وزارة الشباب كل من المحاضرين: الدكتورة نيرڤانا فاضل، الدكتورة إيناس عراقي، الدكتور حسن محمود ، والدكتور محب الفونس.