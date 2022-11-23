مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدمت مبادرة «حياة كريمة» دعمًا غذائيًا للأسر الأكثر احتياجًا فى القرى، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية ضمن مبادرة «وصل الخير»، التى تستهدف مساعدة محدودى الدخل.

وأسهمت تلك المساعدات فى إنقاذ أسر كثيرة من الفقر، وأكدت أن القيادة السياسية تحرص على مساندة المواطنين بشكل دائم، خاصة فى ظل الأزمات العالمية التى أثرت على معظم دول العالم.

وقالت سناء حسين، أربعينية، من أهالى إحدى قرى الجيزة، إحدى المستفيدات من المساعدات الغذائية لمبادرة «حياة كريمة»، إنها حصلت على دعم غذائى أكثر من مرة منذ انطلاق المبادرة، مؤكدة أن تلك المساعدات أنقذت أسرتها، لأن زوجها ضمن العمالة غير المتنظمة، ولا يوجد دخل ثابت للعائلة.

وأضافت «سناء»: «الكرتونة تضم أنواعًا مختلفة من المواد الغذائية، تكفى أسرة صغيرة لمدة شهر كامل.. ربنا يخليلنا الرئيس السيسى اللى دايمًا بيهتم بمساعدة أهالى القرى».

وتابعت: «المساعدات الغذائية جعلت لدينا فائضًا ماليًا نستخدمه فى الحصول على العلاج، بعدما كان الحصول على الرعاية الصحية ترفًا بالنسبة لنا»، مؤكدة: «مساندة الدولة للفقراء تجعلهم يشعرون بالاطمئنان، لأنهم يدركون أن القيادة السياسية تحس بما يواجهونه من صعوبات فى الحياة». وقالت الحاجة سحر عامر، ٥٥ عامًا، تعيش فى قرية بمحافظة الجيزة، إن المساعدات التى تقدمها «حياة كريمة» لأسرتها جعلتها تشعر بالاستقرار والأمان، وجعلت الأسر لا تنشغل بتخزين المواد الغذائية، مؤكدة: «الكرتونة تضم مواد غذائية غنية بالبروتين والنشويات».

وأضافت «سحر»: «كنا سنعانى بلا شك دون تلك المساعدات التى تصل لنا بشكل دورى، لأن دخلنا الشهرى لا يكفى لتوفير احتياجات الأسرة، فالدخل عبارة عن معاش».

وتابعت: «المبادرة الرئاسية غيرت حياة أسر كثيرة فى قرى نائية للأفضل، ولا يتوقف دعم الدولة على تقديم المواد الغذائية، بل يشمل أيضًا تقديم كسوة الشتاء والبطاطين»، مؤكدة: «حياة كريمة جعلتنا نشعر بأن القيادة السياسية مهتمة بنا، وبأن الرئيس السيسى يشعر بالفقراء ويساندهم من خلال مبادرات كثيرة».

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ولجميع القائمين على مبادرة «حياة كريمة»، على ما يقدمونه من دعم بشكل مستمر للأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تمثل طوق النجاة بالنسبة للفقراء فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء السلع.

وأوضح عمرو السيد، خمسينى، أن حياة الفقراء فى مصر تغيرت للأفضل منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالفقراء فى القرى، ولا تترك بيتًا دون طعام.

وقال «السيد»: «أعمل فى الزراعة، فى قطعة أرض صغيرة، وفى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لم يعد الدخل يكفى الأسرة»، مؤكدًا: «كنت أشعر بالانكسار حينما لا أستطيع توفير احتياجات أبنائى.. والآن أشعر بالأمان لأن الدولة تهتم بنا».

وتابع: «الكرتونة تحتوى على بقوليات وزيت وسكر وأرز، وتستر البيت لمدة شهر كامل، وتلبى احتياجات الفقراء وتجعلهم لا يفكرون فى التخزين، لأن كل احتياجات البيت موجودة باستمرار بفضل اهتمام الرئيس السيسى بالفقراء».

وأكدت زينب حسن، ٦٠ عامًا، من أسيوط، أن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تلعب دورًا قويًا فى مساندة الأسر الفقيرة.

وأضافت «زينب»: «أنا من ضمن المستفيدين من المبادرة الرئاسية، توفى زوجى منذ أكثر من ١٥ عامًا، وتركنى مع بناتى فى منزل مبنى من الطوب اللبن والغاب، ولولا المبادرة الرئاسية كنا سنجوع بلا شك».

وتابعت: «المبادرة الرئاسية غيرت حياة الفقراء للأفضل، وأصبح كل بيت يملك المواد الغذائية التى تدعم الحياة لمدة شهر.. هذه نعمة، ففى الماضى كنا نرى البيت فارغًا من الطعام لأيام».

وأكدت: «الرئيس السيسى يدخل السعادة إلى قلوبنا بهذه المساعدات، التى أحصل عليها بشكل مستمر منذ عام كامل»، موجهة الشكر لكل أجهزة الدولة على مساندتها الفقراء.