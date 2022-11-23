استشارى تخطيط: تطوير البنية التحتية يساهم فى تحسين معيشة المواطن

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط والعمران، إن تطوير البنية التحتية في مصر كان «أمرًا حتميًا» لتحسين معيشة المواطن المصري الذي عانى كثيرًا من افتقاره للخدمات.

حياة كريمة وحياة المواطن

وأكد حسانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة استهدفت تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي والثقافي للمواطن، وبخاصة في الريف وقرى الصعيد.

تحسين شبكة المياه

وأضاف، أن مشروعات تحلية المياه وتوصيلها للقرى والأقاليم ساهمت بصورة كبيرة في الحفاظ على صحة المواطن، البيئة، والأراضي الزراعية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات من أجل تحسين شبكة المياه والصرف الصحي.