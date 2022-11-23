«الدستور» يكشف اللحظات الأخيرة فى الزمالك قبل مواجهة المصرى بكأس مصر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين، خلال مران اليوم، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

وقام الجهاز الفني للفريق بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران، كما أدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيل متنوعة باستخدام بعض الأدوات التأهيلية المخصصة في فترة زمنية قصيرة، بقيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، وتحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.



فقرة خاصة على التسديد في مران الزمالك

وفي ذات السياق، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديدات على المرمى، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وأدي لاعبو الفريق فقرة في جزء من الملعب لإتقان التسديد من خارج المنطقة على المرمى من خلال التمرير بين اللاعبين، ومن ثم توجيه الكرة نحو مرمى المنافس بالشكل الأمثل.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربان المساعدان على الإشراف على هذه الفقرة وتوجيه تعليمات للاعبين والتركيز معهم على تنفيذ المطلوب بشكل متقن.



تقسيمة قوية بين اللاعبين

بينما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، في نهاية المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

وقبل انطلاق التقسيمة ألقى أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد، محاضرة لشرح بعض الأمور الخططية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

وأدى لاعبو الزمالك التقسيمة بقوة وظهر الجميع بمستوى فني مميز وجاهزية للمواجهة المقبلة.



تعليمات خاصة من "سوزا" لـ"دونجا"

من جانبه، منح أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب الوسط على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وقام فيليب سوزا بالحديث مع دونجا ومنحه بعض التعليمات، عقب انتهاء اللاعب من أداء الحصة التأهيلية الموضوعة له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.

وخاض نبيل عماد دونجا حصة تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

فقرة خاصة على ركلات الجزاء في مران الزمالك

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وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة للتدريب على تسديد ركلات الجزاء، في نهاية مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وشارك في هذه الفقرة جميع لاعبي الفريق من خلال التسديد على حراس المرمى بالتبادل.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربان المساعدان على الإشراف على هذه الفقرة ومتابعتها بكل دقة.

الجدير بالذكر أنه يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية ظهر يوم الجمعة المقبل، للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي السبت المقبل في كأس مصر.