الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

رفض بيع شقته.. الإعدام لسائق قتل شخصًا بسلاح ابيض في الاسكندرية

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، بمعاقبة سائق بالاعدام شنقا، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه "م.س.ح"، بسبب خلافات سابقة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي.

وترجع احداث القضية رقم 13424 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بقتل المجني عليه مستخدما سلاح أبيض بدائرة القسم.

وأكدت التحريات، قيام المتهم “م.ا.س، سائق” بقتل المجني عليه "م.س.ح"، بأن عقد النية والعزم المصمم علي قتله وأحضر سلاحًا أبيض “سكين” من الشقة محل سكنه، وعند مشاهدته المجني عليه يقف أمام أحد المحلات أسفل العقار بالطريق العام، قام المتهم بطعنه عدة طعنات بمنطقة البطن والصدر، وفر هاربًا.

وبتقنين الاجراءات، تم القاء القبض عليه، واقر المتهم بارتكاب الواقعة علي أثر خلافات بينهما بسب خلاف على شراء مسكن المجني عليه، فتولدت في رأسه فكرة التخلص منه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

أجهزة الأمنية الإسكندرية الإعدام شنق أمن الأسكندرية بسبب خلافات بينهما بسلاح أبيض جنايات الإسكندرية

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