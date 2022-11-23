الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يثمن توجيهات الرئيس السيسى بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان
ads

ثمّن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائمًا من قبل.

وقال النائب حازم عويان، إن تجديد الخطاب الديني أصبح أمرًا ضروريًا ولم يعد رفاهية يمكن تجاوزها أو حتى تأجيلها في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سريعة بفضل التكنولوجيا الحديثة وبالتالي لا بد أن يكون هناك تجديد مستمر يتماشى مع المتغيرات والمستجدات الحديثة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تأهيل الأئمة لتجديد وتحديث الخطاب الديني يُعد من العناصر المهمة والضرورية لمواجهة الفكر المتطرف، ويجب توعية الشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف، وهذا يكون عن طريق وجود أئمة مؤهلين للرد على الشباب ونشر الفكر المستنير بعيدًا عن التطرف.

وأشار النائب حازم عويان إلى أن تجديد الخطاب الديني يعني مواجهة الفكر بالفكر، وبالتالي هناك  ضرورة ملحة لتوعية أبنائنا بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم بسبب هذه الأفكار المتطرفة، وأن يتم تجديد الخطاب الديني بالمساجد، وأيضًا عبر تكنولوجيا العصر الحديث حتى يصل إلى كل أسرة وبيت في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تأهيل الأئمة تدريب وتأهيل الأئمة تحديث الخطاب الديني توعية الشباب مجلس النواب مواجهة الفكر المتطرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أهالى جزيرة الوراق يشيدون بـ«توجيهات الرئيس»: مشروع التطوير رحمنا من العشوائية والإهمال

الأحزاب تستعد للحوار الوطنى: جلسات استماع.. وأولوية لتوصيات المؤتمر الاقتصادى

«الدستور» يكشف اللحظات الأخيرة فى الزمالك قبل مواجهة المصرى بكأس مصر

رفض بيع شقته.. الإعدام لسائق قتل شخصًا بسلاح ابيض في الاسكندرية

تقسيط لـ5 سنوات.. برلمانى يكشف تفاصيل مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟