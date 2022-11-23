برلمانى يثمن توجيهات الرئيس السيسى بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة

ثمّن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائمًا من قبل.

وقال النائب حازم عويان، إن تجديد الخطاب الديني أصبح أمرًا ضروريًا ولم يعد رفاهية يمكن تجاوزها أو حتى تأجيلها في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سريعة بفضل التكنولوجيا الحديثة وبالتالي لا بد أن يكون هناك تجديد مستمر يتماشى مع المتغيرات والمستجدات الحديثة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تأهيل الأئمة لتجديد وتحديث الخطاب الديني يُعد من العناصر المهمة والضرورية لمواجهة الفكر المتطرف، ويجب توعية الشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف، وهذا يكون عن طريق وجود أئمة مؤهلين للرد على الشباب ونشر الفكر المستنير بعيدًا عن التطرف.

وأشار النائب حازم عويان إلى أن تجديد الخطاب الديني يعني مواجهة الفكر بالفكر، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتوعية أبنائنا بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم بسبب هذه الأفكار المتطرفة، وأن يتم تجديد الخطاب الديني بالمساجد، وأيضًا عبر تكنولوجيا العصر الحديث حتى يصل إلى كل أسرة وبيت في مصر.