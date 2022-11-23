الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: سنساعد في استقرار الأوضاع بأفغانستان وتشكيل حكومة شاملة

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستساعد في استقرار الأوضاع في أفغانستان، لافتا إلى أن أهم المهام هي تشكيل حكومة شاملة في البلاد.

وقال بوتين أمام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "أشارك الزملاء في مخاوفهم بشأن الوضع في أفغانستان، الوضع لا يزال صعبا لا يزال خطر تسلل مقاتلين من مختلف المنظمات الإرهابية الدولية إلى أراضي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي كبيرا، كما أن انتشار الفكر المتطرف بين سكان دول آسيا الوسطى يزيد من خطر تفعيل الحركة السرية الراديكالية في المنطقة".

وأضاف الرئيس الروسى موسكو سوف تساعد في الاستقرار في أفغانستان في إطار الآليات الأخرى المتعددة الأطراف.

وأكد بوتين أن المهمة ذات الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان تشكيل حكومة أفغانية شاملة بالفعل، تضم ممثلين عن جميع المجموعات العرقية.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي وصل في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

اجتماع مهم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى فى يريفان

وأمس الثلاثاء، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زيارة رسمية إلى أرمينيا ستستغرق يومين.

وسيشارك لافروف في اجتماع مشترك لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس وزراء دفاع المنظمة وأمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء.

وستبحث الأطراف حزمة كبيرة من القرارات التي تخص السياسة الخارجية والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في إطار المنظمة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الأمن الجماعي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة فلاديمير زين الدينوف، أنه من المقرر أن يتبنى الاجتماع عددا من البيانات السياسية المهمة، بما فيها بيان لوزراء خارجية دول المنظمة حول تعزيز الأمن الدولي والإقليمي والرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، إضافة إلى بيان أمناء مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء حول إدانة محاولات تمجيد النازية والنازية الجديدة والتطرف والتعصب القومي وكافة أشكال كراهية الغير.

الرئيس الروسي أفغانستان تشكيل حكومة منظمة معاهدة الأمن الجماعي موسكو

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وائل لطفي

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