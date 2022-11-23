مصر تستضيف ورشة عمل مشـروع الاستعداد للتجارة الإلكترونية لبلدان المنطقة العربية

تستضيف مصر، مُمثلة في البريد المصري، ورشة عمل مشـروع الاستعداد للتجـارة الإلكترونية مـن الناحية التشغيلية لبلدان المنطقة العربية والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتأتي استضافة ورشة عمل في إطار سعي البريد المصري الدائم لدعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية، إضافة إلى حرصه على دعم أنشطة المكتب الدولي الرامية إلى تحقيق أهداف اسـتراتيجية أبيدجـان البريدية وسـياســـة التعـــاون مــن أجل التنمية للفترة 2021-2025 والتي اعتُمدت في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي الذي انعقد في أغسطس 2021 في أبيدجان، كوت ديفوار.

ويستمر المشروع خلال الدورة الحالية للاتحاد البريدي العالمي 2022-2025، ويتضمن وضع أهداف تشغيلية مع القياس المستمر للتقدم المُحرز خلال الدورة من خلال مؤشرات أداء الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتقنية والتنظيمية لخدمات الشحن البريدي، وتكامل سلسلة الإمدادات، وجودة البيانات الإلكترونية المتبادلة، وموثوقية الخدمة من البداية إلى النهاية (من المُرسِل إلى المُرسَل إليه).



ويشارك في ورش العمل أمانة منظمة الجمارك العالمية وذلك لعرض المبادئ التوجيهية للبلدان لوضع مذكرة تفاهم بين الجمارك والمؤسسات البريدية لتسهيل تبادل الشحنات البريدية. كما يشارك نخبة من الخبراء الدوليين في مجال النقل والجمارك والتجارة الإلكترونية والامتثال والأمن البريدي، إلى جانب 39 متدربًا من 12 دولة عربية: مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والجزائر وفلسطين وموريتانيا والسودان والأردن وسلطنة عُمان وليبيا وتونس ولبنان.



وتتوافق ورشة العمل مع استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في بناء قدرات المؤسسات البريدية للجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية، وتحسين جودة الخدمة البريدية، والعمل على تلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من الأفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، ودعم صغار الصناع من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تقديم خدمات شحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.