الشوط الأول.. ألمانيا تتقدم على اليابان بهدف «جوندوجان» في مونديال 2022

أنهى المنتخب الألماني، الشوط الأول من مباراته أمام المنتخب الياباني، بتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (خليفة الدولي) بالريان، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.



وسجل ألكاي جوندوجان، هدف التقدم لمنتخب ألمانيا، في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.



وجاءت المباراة قوية وحماسية بين كلا الفريقين، حيث تبادل الفريقان، العديد من الفرص المحققة للتسجيل.



الدقيقة الثامنة، ألغى الحكم هدفًا للمنتخب الياباني وبذلك بداعي التسلل.



الدقيقة السابعة عشرة، كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح ألمانيا على رأس روديجير الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.



الدقيقة الثانية والعشرين، كرة عرضية من ركلة ركنية لعبت قصيرة من الطرف الأيمن لصالح المنتخب الياباني إلى ساكاي الذي سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.



الدقيقة الثلاثين، كرة عرضية من الجانب الأيسر لصالح المنتخب الألماني، أبعدها حارس المرمى الياباني لتصل إلى جاندوجان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام المدافعين.



الدقيقة الحادية والثلاثين، حصل دافيد راوم، لاعب منتخب ألمانيا، على ركلة جزاء، بعد تعرضه للعرقلة من جانب شوشي جوندا، حارس منتخب اليابان، ليشير الحكم إلى ركلة جزاء، نفذها ألكاي جوندجان، ووضعها على يمن الحارس، مانحًا ألمانيا، هدف التقدم في المباراة.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ألغى الحكم، هدفًا للمنتخب الألماني، سجله كاي هافريتز، وذلك بداعي التسلل.



وبدء منتخب ألمانيا، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيد روم، أنطونيو روديجير، نيكولاس سولي، نيكو شلوتربيك.

خط الوسط: إلكاي جوندجان، جوشوا كيميتش، جمالا موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس مولر، سيرج جنابري.

بينما بدء المنتخب الياباني، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: هيروكي ساكاي، كو إيتاكورا، مايا يوشيدا، يوتا ناجاتومو

خط وسط الملعب: واتارو إيندو، هيروكي إيتو، دياتشي كامادا، أو تاناكا

في خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، دايزن مايدا

