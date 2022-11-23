الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استبعاد مدير مدرسة البارودية الإبتدائية بالفيوم بسبب مشاجرة داخل المدرسة

استبعاد مدير مدرسة
استبعاد مدير مدرسة البارودية الإبتدائية بالفيوم..بسبب مشاجرة
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نشبت مشاجرة داخل مدرسة البارودية الإبتدائية، على إثرها تم نقل أحد معلمى المدرسة إلى العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ يفيد بوقوع مشادة ومشاجرة بأحد مدارس الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث وتم فض المشاجرة، ونقل أحد المعلمين إلى العناية المركزة بالمستشفى.

وأعلنت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد مدير مدرسة البارودية الإبتدائية لحين انتهاء التحقيقات وتقرير الشئون القانونية حيال الواقعة التى حدثت داخل مدرسة.

وقررت مدير المديرية، نقل مدير المدرسة والاستبعاد لحين انتهاء التحقيق حيث على اثرها تم نقل أحد معلمى المدرسة إلى العناية المركزة.

ووجهت الدكتورة أمانى قرنى مدير تعليم الفيوم، مدير عام الإدارة التعليمية ومدير التعليم الإبتدائي بإعمال شئونهم حيال الواقعة.

وكانت قد قامت مؤسسة حياة كريمة بتنظيم زيارة توعوية لعدد من طلاب جامعة الفيوم لمشروعات المبادرة بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع جامعة الفيوم بهدف تعريف الطلاب بأعمال المؤسسة داخل المحافظة، وتشجيع الشباب للعمل التطوعي بالمؤسسة.


تم اختيار عدد ٦٠ طالب وطالبة من كليات وفرق مختلفة من خلال الدكتور محمد يحيى مدير إدارة الاتحادات الطلابية والمعسكرات، كما رافق الطلاب خلال الزيارة عصام محمد منسق مؤسسة حياة كريمة وعمران الحجر متطوع مركز إطسا ومتطوعين آخرين.

 

واستقبل الطلاب في موقع المشروعات يوسف رئيس الوحدة المحلية بالغرق و أحمد منسق حياة كريمة بالوحدة المحلية وعدد من منفذين المشروعات بالقرية.

 

كما قام رئيس الوحدة أيضًا بالمرور على المشروعات (وهي: مركز طبي - نقطة اسعاف - مجمع خدمات حكومية - مجمع زراعي وبيطري - موقف سيارات - سوق تجاري) مع الطلاب واستعراض اهمية تلك المشروعات وكيف انها تلبي احتياجات المواطنين بالقرية، وكذلك معدلات تنفيذ هذه المشروعات.

استبعاد مدير مدرسة البارودية الإبتدائية بالفيوم مشاجرة داخل المدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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