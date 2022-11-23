أبرزهم سوكر.. 5 لاعبون ارتدوا قميص منتخبين فى كأس العالم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وأداء اللاعبين مع منتخباتهم في النسخة الحالية من المسابقة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

لاعبون ارتدوا قميص منتخبين مختلفين فى كأس العالم

وقبل نسخة كأس العالم 2022، ارتدى لاعبون قمصان منتخبين مختلفين سواء في المونديال أو في البطولات الكبرى الأخرى بشكل عام، وذلك على النحو التالي:

1 - لويس فيليب مونتى

وُلِد لويس فيليب مونتي في الأرجنتين، ولعب بقميص منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 1930، والتي انتهت بفوز أوروجواي والتتويج باللقب.

وشهدت المباراة تألقًا من قِبل "مونتي"، بعدما سجل هدفين في مرمى منتخب أوروجواي، ولكن الأرجنتين خسرت بنتيجة 2-4.

وبعد مرور أربع سنوات، قرر "مونتي" تمثيل منتخب إيطاليا في نهائي كأس العالم 1934، وساهم في فوز الطليان على منتخب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2-1.

2 - أيتيليو دى ماريا

وُلِد أيتيليو دي ماريا، نجم إنتر ميلان الإيطالي سابقًا، في الأرجنتين، وتوفى عن عُمر يناهز 81 عامًا.

ومثل سابقه، لعب أيتيليو دي ماريا مع منتخب الأرجنتين في مونديال 1930، وبعد أربع سنوات أيضًا قرر تمثيل منتخب إيطاليا في مونديال 1934، ولكنه لم يسجل أي أهداف في النسختين.

3 - خوسيه التافينتى

وُلِد خوسيه التافينتي في البرازيل، ويُعد نجم أندية بالميراس البرازيلي وميلان ويوفنتوس ونابولي الإيطاليين.

لعب "التافينتي" مع منتخب البرازيل، وتوّج معهم بمونديال 1958، وسجل هدفين، ثم قرر تمثيل منتخب إيطاليا في مونديال 1962.

4 - خوسيه ايميليو سانت ماريا

وُلِد خوسيه ايميليو سانت ماريا في أوروجواي، ولعب مع منتخب بلاده في مونديال 1954.

ثم قرر "ماريا" تمثيل منتخب إسبانيا في مونديال 1962، ولكنه لم يسجل أي أهداف في النسختين.

5- دافور سوكر

يُعد دافور سوكر نجم أندية ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين سابقًا، ولعب مع منتخب يوغسلافيا في مونديال 1990، ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

ثم قرر دافور سوكر تمثيل منتخب كرواتيا في كأس العالم 1998، وأصبح الهدّاف في هذه النسخة.

جمال موسيالا

وبعيدًا عن كأس العالم، قرر جمال موسيالا تمثيل منتخب ألمانيا بدلًا من إنجلترا، التي لعب لناشئيها على مدار سنوات طوال.

ويُعد جمال موسيالا أصغر لاعب يظهر بقميص منتخب ألمانيا في بطولتي كأس العالم ويورو 2020.