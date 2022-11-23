الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أبرزهم سوكر.. 5 لاعبون ارتدوا قميص منتخبين فى كأس العالم

دافور سوكر
دافور سوكر
ads

يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وأداء اللاعبين مع منتخباتهم في النسخة الحالية من المسابقة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

لاعبون ارتدوا قميص منتخبين مختلفين فى كأس العالم

وقبل نسخة كأس العالم 2022، ارتدى لاعبون قمصان منتخبين مختلفين سواء في المونديال أو في البطولات الكبرى الأخرى بشكل عام، وذلك على النحو التالي:

1 - لويس فيليب مونتى

وُلِد لويس فيليب مونتي في الأرجنتين، ولعب بقميص منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 1930، والتي انتهت بفوز أوروجواي والتتويج باللقب.

وشهدت المباراة تألقًا من قِبل "مونتي"، بعدما سجل هدفين في مرمى منتخب أوروجواي، ولكن الأرجنتين خسرت بنتيجة 2-4.

وبعد مرور أربع سنوات، قرر "مونتي" تمثيل منتخب إيطاليا في نهائي كأس العالم 1934، وساهم في فوز الطليان على منتخب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2-1.

2 - أيتيليو دى ماريا

وُلِد أيتيليو دي ماريا، نجم إنتر ميلان الإيطالي سابقًا، في الأرجنتين، وتوفى عن عُمر يناهز 81 عامًا.

ومثل سابقه، لعب أيتيليو دي ماريا مع منتخب الأرجنتين في مونديال 1930، وبعد أربع سنوات أيضًا قرر تمثيل منتخب إيطاليا في مونديال 1934، ولكنه لم يسجل أي أهداف في النسختين.

3 - خوسيه التافينتى

وُلِد خوسيه التافينتي في البرازيل، ويُعد نجم أندية بالميراس البرازيلي وميلان ويوفنتوس ونابولي الإيطاليين.

لعب "التافينتي" مع منتخب البرازيل، وتوّج معهم بمونديال 1958، وسجل هدفين، ثم قرر تمثيل منتخب إيطاليا في مونديال 1962.

4 - خوسيه ايميليو سانت ماريا

 وُلِد خوسيه ايميليو سانت ماريا في أوروجواي، ولعب مع منتخب بلاده في مونديال 1954.

ثم قرر "ماريا" تمثيل منتخب إسبانيا في مونديال 1962، ولكنه لم يسجل أي أهداف في النسختين.

5- دافور سوكر

يُعد دافور سوكر نجم أندية ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين سابقًا، ولعب مع منتخب يوغسلافيا في مونديال 1990، ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

ثم قرر دافور سوكر تمثيل منتخب كرواتيا في كأس العالم 1998، وأصبح الهدّاف في هذه النسخة.

جمال موسيالا

وبعيدًا عن كأس العالم، قرر جمال موسيالا تمثيل منتخب ألمانيا بدلًا من إنجلترا، التي لعب لناشئيها على مدار سنوات طوال.

ويُعد جمال موسيالا أصغر لاعب يظهر بقميص منتخب ألمانيا في بطولتي كأس العالم ويورو 2020.

كأس العالم كأس العالم 2022 لويس فيليب مونتي أيتيليو دي ماريا خوسيه التافينتي دافور سوكر جمال موسيالا المانيا ريال مدريد الارجنتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

محو أمية وندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف بشمال سيناء

الرئيسة العامة للراهبات الساليزيانيات تزور مكتبة الإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء سيدة على شقة شقيقتها بحلوان

أشرف حكيمى لـ«الدستور»: راضون عن الأداء أمام كرواتيا

سيد رجب لـ«الدستور»: السينما المصرية ستظل رائدة على مستوى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيه خارجي

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟