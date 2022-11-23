الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أبناء مصر: تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي يجب أن تتصدر أولويات الحوار الوطني

مدحت بركات
مدحت بركات
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قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني يأتي في توقيت هام، بالتزامن مع مرور العالم بمتغيرات اقتصادية عصيبة، تستلزم ضرورة التحاور حول تداعيات تلك المتغيرات ووضع آليات للتعامل اولا للحفاظ على المواطن وحمايته من التأثيرات الاقتصادية السلبية حفاظا على استقرار المجتمع ودعم المواطن تلبية لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تقديم مظلة حماية اجتماعية شاملة للمواطن.

وأوضح بركات، في تصريحات صحفية، أن الحزب قدم أجندة متكاملة حول أبرز المقترحات التي تناولها كل ملف من الملفات التي تم إدراجها تحت المحاور الثلاثة للحوار الوطني سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن الأحزاب السياسية سيكون لها دور بكل تأكيد في تلك المناقشات وتوصيل نتائجها وتوضيحها للرأي العام باستمرار ليكون المواطن على دراية كاملة بكل ما يجد في هذا الحوار.

وأضاف رئيس الحزب، أن الدولة المصرية أصبحت تخطو خطوات ثابتة نحو مسار تصحيح العديد من الملفات ويأتي الحوار الوطني الآن ليؤكد على تلك الخطوات سواء في الملف الحقوقي، أو الملف الاقتصادي، مطالبا بضرورة وضع توصيات المؤتمر الاقتصادي الأخيرة أولوية على مائدة الحوار والتناقش مع الحكومة حول آليات التنفيذ والامكانيات المتاحة لتحقيق حياة أكثر استقرار وآمانا للمواطن.

ونظم حزب العدل جلسة استماع بمحافظة أسيوط، في إطار استعدادات الحوار الوطني، وذلك بحضور النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وعبد العزيز الشناوي، أمين عام الحزب.

واستعرض الحضور مشكلات وتحديات المحافظة، وعدد من الملفات والتوصيات التي سيتم استعراضها في لجان الحوار الوطني، واستمع الحزب لطموحات مواطني أسيوط وتطلعاتهم من الحوار الوطني.

تأتي الجلسة ضمن خطة موسعة تنظمها أمانة العمل الجماهيري بالحزب، لجمع رؤى المواطنين والسياسيين، لتكوين أجندة متكاملة لحزب العدل تقدم في لجان الحوار الوطني.

الحوار الوطنى الدولة المصرية الملف الاقتصادي الملف الحقوقي المؤتمر الإقتصادي توصيات المؤتمر الاقتصادي حزب أبناء مصر

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