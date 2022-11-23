رانيا يوسف تنتصر من جديد على نزار الفارس فى دعوى الـ«5 ملايين جنيه»

رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادي، اليوم، استئناف الإعلامي نزار الفارس على رفض مطالبته بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة رانيا يوسف، بتهمة السب والقذف.



كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.



ونصت الدعوى التي أقامها محامي وكيلًا عن نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.