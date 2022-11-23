إحباط تهريب كمية من الأمبولات الدوائية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب تهريب كمية كبيرة من الأمبولات الدوائية.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أسطنبول، تم استيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائبه تلاحظ له وجود عبوات زجاجية داخل الحقائب عبارة عن كمية كبيرة من العبوات الدوائية والأمبولات مرقوم عليها Rimobolan 100 mlg.

وأضاف الراكب أعدادا إضافية من الأمبولات في كل عبوة بلغت كمية المضبوطات 950 عبوة وأمبولا زجاجيا.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 247 لسنة 2022 ضد الراكب، والعرض على النيابة للتحقيق.