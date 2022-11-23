كشف هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اليابان عصر اليوم، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ويقود هجوم المانشافت في لقاء اليوم توماس مولر ويجاوره كاي هافيرتز وسيرج جنابري، حيث جاء التشكيل كالآتي:

تشكيل ألمانيا.. مولر وهافيرتز يقودان الهجوم.. ونوير يحرس العرين أمام اليابان

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيد روم، أنطونيو روديجير، نيكولاس سولي، نيكو شلوتربيك.

خط الوسط: إلكاي جوندجان، جوشوا كيميتش، جمالا موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس مولر، سيرج جنابري.

وتفتقد الماكينات الألمانية في مباراة اليوم جهود نجم الفريق ليروي ساني، الذي تعرض لإصابة في الركبة سيغيب على إثرها عن مباراة الافتتاح للألمان وربما تمتد لأبعد من ذلك.

ويعتمد المدير الفني هانز فيلك على حيوية وشباب فريقه الواعد بعد الانتكاسة التي تعرض إليها في اليورو الأخير، لكن الآن تبدو جاهزيته أكبر ويدخل كواحد من المرشحين للتتويج باللقب.

يمتلك المنتخب الألماني في الثلث الأخير من الملعب مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية العالية، والقادرين على فك أي تكتل دفاعي بالحل الفردي الاستثنائي، وعلى رأس هؤلاء يبرز جمال موسيالا الذي يتألق بشكل كبير في الآونة الأخيرة ويعول عليه الألمان كثيرًا ويبرز من البداية كمرشح لاعتلاء مكانة مهمة بين أفضل لاعبي البطولة.

فليك قال إن أي مواجهة في بطولة المونديال ستكون مواجهة صعبة؛ لأن كل الفرق المتواجدة في البطولة صاحبة مستويات كبيرة وجاءت من أجل التنافس.

وأكد أنه يحترم خصمه ويعرف جيدًا أنه قادر على خلق مصاعب كبيرة للاعبيه، لكنه جاهز للتعامل معها ويعرفون كيف يتصرفون.

وشدد على أنه يريد تقديم بداية قوية للفريق الألماني، خاصة أن لاعبيه يتمتعون بحالة بدنية رائعة.