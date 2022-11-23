التحقيق مع «مستريح عقارات» نصب على المواطنين بالمرج

تباشر جهات التحقيقات بالقاهرة، التحقيق فى اتهام شخص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة العقارات وبيع وشراء الوحدات السكنية بمنطقة المرج.



تبين من التحريات قيام شخص بالنصب علي المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير وحدات سكنية لهم، والاستيلاء على أموالهم ثم مماطلتهم والتهرب منهم.



وقال أحد الضحايا إنه اشترى شقة سكنية من المتهم منذ 4 سنوات، كان قد ادخرها لتزويج نجله فيها، ومنذ شهور تفاجأ بشخص يحضر إلى الشقة، وبحوزته عقد مسجل بالشهر العقاري يفيد بملكيته للشقة وتمكّن من حيازتها، فتواصل المجنى عليه مع المتهم، فوعده برد أمواله فى القريب العاجل، لكنه لم يف بذلك، واستمر فى مماطلته.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.