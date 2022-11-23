الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع «مستريح عقارات» نصب على المواطنين بالمرج

جريدة الدستور
ads

تباشر جهات التحقيقات بالقاهرة، التحقيق فى اتهام شخص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة العقارات وبيع وشراء الوحدات السكنية بمنطقة المرج.

تبين من التحريات قيام شخص بالنصب علي المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير وحدات سكنية لهم، والاستيلاء على أموالهم ثم مماطلتهم والتهرب منهم.

وقال أحد الضحايا إنه اشترى شقة سكنية من المتهم منذ 4 سنوات، كان قد ادخرها لتزويج نجله فيها، ومنذ شهور تفاجأ بشخص يحضر إلى الشقة، وبحوزته عقد مسجل بالشهر العقاري يفيد بملكيته للشقة وتمكّن من حيازتها، فتواصل المجنى عليه مع المتهم، فوعده برد أمواله فى القريب العاجل، لكنه لم يف بذلك، واستمر فى مماطلته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

القاهرة النصب علي المواطنين اتهام منطقة المرج الوحدات السكنية تجارة العقارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

لأول مرة.. «وثائقية المتحدة» تكشف أسرار القصة التى تفاداها الجميع بفيلم «اليمن» الجمعة

فيدرا من «إيجار قديم» إلى السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة (صور)

«الأرصاد»: تعرض البلاد لنشاط رياح غدًا.. وارتفاع الموج لـ3 أمتار

جامعة قناة السويس تعلن تشكيل اللجنة عليا لانتخابات اتحاد طلاب «الإسماعيلية الأهلية»

إعلان نتيجة التصويت الإلكتروني لانتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22