الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية

جريدة الدستور
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الحمةل عن ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

وضبط 1626 مخالفة مرورية متنوعة، 40 قضية فى مجال الأمن العام ، وقضيتين في تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

تنفيذ 265 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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