الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة مسن فى انهيار سقف عقار بالإسكندرية

انهيار
انهيار
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لقى مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة مينا البصل بحى غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 18 شارع الفاضل متفرع من شارع النظام.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالحادث، وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضى و3 طوابق، بناء قديم، أسقف خشبية.

وتبين من المعاينة أن العقار خالى من السكان عدا شخص مسن لقى مصرعه إثر انهيار الأسقف عليه وليست لديه أسرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

مسن طوابق عقار سقف حي غرب الإسكندرية

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