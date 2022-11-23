السجن 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لآخر بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه بمركز البلينا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغًا من المجني عليه مفاده قيام المتهم أثناء خروجه لفض مشاجرة بين المتهم، وآخر قام بضربه بعصا شوم على رأسه، مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 30%.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.