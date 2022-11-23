الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في فيرجينيا لـ 6 قتلى

إطلاق نار
إطلاق نار
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قُتل 6 أشخاص جراء إطلاق النار في سوبرماركت وولمارت في ولاية فيرجينيا الأمريكية، على ما أعلنت البلدية الأربعاء، مشيرة إلى مقتل مطلق النار.
وكتبت في تغريدة "شرطة تشيسابيك تؤكد سقوط سبعة ضحايا بينهم مطلق النار جراء إطلاق النار الليلة الماضية في وولمارت عند سامز سيركل".
ومطلق النار هو المشتبه به الوحيد في الحادث الجديد الذي جرى في مدينة تشيسابيك الواقعة على مسافة 240 كلم من واشنطن.

حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

يأتي إطلاق النار في متجر وولمارت بعد ثلاثة أيام من إطلاق النار الذي أدى مساء السبت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ وإصابة 18 بجروح في ملهى ليلي يتردد عليه المثليون في مدينة كولورادو سبرينغز خلال احتفال سنوي لروّاد الملهى بذكرى الضحايا العابرين والعابرات جندريًا.
ويُعدّ العنف باستخدام السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة حيث حصلت أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في العام 2022 حتى الآن، وفق موقع "أرشيف عنف الأسلحة".
أعادت عمليات إطلاق النار الجماعية إثارة الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن دعوات الإصلاح.

سوبرماركت فيرجينيا اطلاق النار النار وولمارت سامز سيركل واشنطن

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