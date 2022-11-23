«الإحصاء»: 33% ارتفاعًا فى التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الكوميسا 33.0% خلال عام 2021، وذلك بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي.

وأضاف جهاز الإحصاء أن قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الكوميسا بلغت 3066 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 2342 مليون دولار عن عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول إفريقية بنسبة 83.0% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى: ليبيا التى بلغت قيمة الصادرات إليها (961 مليون دولار) بنسبة 31.3% من إجمالى التكتل، السودان بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي التكتل، كينيا بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبة 12.5% من إجمالي التكتل، تونس بلغت قيمة الصادرات (264 مليون دولار) بنسبة 8.6% من إجمالى التكتل، إثيوبيا بلغت قيمة الصادرات (111 مليون دولار) بنسبة 3.6% من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (326 مليون دولار) بنسبة 10.6% من إجمالي السلع، ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (175 مليون دولار) بنسبة 5.7% من إجمالي السلع، سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات (172 مليون دولار) بنسبة 5.6% من إجمالي السلع.

أما عن الواردات، فبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1319 مليون دولار عام 2021 مقابل 957 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8%.



وتركزت أعلى القيم فى خمس دول إفريقية بنسبة 89.4% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي: السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــة 29.3% من إجمالي التكتـل، زامبيا، حيث بلغت قيمة الواردات (311 مليون دولار) بنسبة 23.6% من إجمالي التكتل، كينيا بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 19.3% من إجمالي التكتل، الكونغو الديقراطية: بلغت قيمة الواردات (111 مليون دولار) بنسبة 8.4% من إجمالي التكتل، ليبيا: بلغت قيمة الواردات (78 مليون دولار) بنسبة 5.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي: نـحـاس ومصـنـوعـاتـه بلغت قيمة الواردات (421 مليون دولار) بنسبة 31.9% من إجمالي السلع، بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات (236 مليون دولار) بنسبة 17.9% من إجمالي السلع، حيوانات حية بلغت قيمة الواردات (220 مليون دولار) بنسبة 16.7% من إجمالي السلع.