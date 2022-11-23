الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بحي غرب شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بحي غرب شبين الكوم، رافقه خلالها رئيس حى غرب شبين الكوم، ومدير مديرية الطب البيطرى،  ومدير عام  هيئة الأبنية التعليمية. 


بدأت الجولة بتفقد مجزر شبين الكوم لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر وتحويله من مجزر يدوى إلى نصف آلى بتكلفة بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ ما يقرب من 95% تمهيداً لافتتاحه قريباً، وذلك لتذليل كافة المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.


من جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن المجزر يقع على مساحة 2.700 م2 بطاقة تشغيلية من 25 إلى 30 ذبيحة فى الساعة ويتكون من عدد (2) عنبر ذبح للماشية والأغنام  وعدد (2) خط إنتاج، ومنظومة لتخزين الدم  ونظام تعليق معدنى  ومنطقة استقبال للحيوانات  وممر خاص لمخلفات الذبائح  وثلاجة لحفظ اللحوم وغرفة لتجميع الجلود، ومسمط على مساحة 82 م2.
ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب  البيطرى، بسرعة نهو إجراءات طرح المجزر للبدء في التشغيل، كونه نقلة نوعية للمجازر على مستوى المحافظة لدوره فى تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبيحة وتقليل الضغط على المجازر فى القرى، بالإضافة إلى اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة للحفاظ على صحة الإنسان، مشددا على تكثيف الأعمال والالتزام بكافة 
المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية والصحية والانتهاء من  الأعمال الخاصة بمجزر بركة السبع وفقا  للمواعيد الزمنية المحددة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مقر مبنى الحملة الميكانيكية (إنشاء جديد) بحى غرب شبين الكوم على مساحة 2945 م بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه وبطاقة استيعابية 75 معدة  تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه تم هدم المبنى القديم وجاري حفر الأساسات ووضع طبقة الإحلال والتجهيز لوضع الطبقة الخرسانية للمبنى الإدارى ، مشيرةً إلى أن الحملة تضم  عدد (2) مبنى إدارى، ومخازن ومغسلة ومشحمة سيارات ومصلي ودورات مياه وورشة سيارات، 3 مظلات للمعدات.


وشدد محافظ المنوفية، على سرعة تنفيذ الأعمال للانتهاء من المقر  الجديد وفقا للجداول الزمنية المحددة.


 

5 مليون جنيه أبنية التعليمية الاشتراطات الصحية الابنية التعليمية أعمال تطوير ورفع كفاءة اشتراطات الصحية التنموي

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