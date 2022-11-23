الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إطلاق شعلة الغاز الطبيعى فى «المناجاة الكبرى» بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أطلقت شركة مودرن جاس أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية المناجاة الكبرى بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد انتهاء الشركة من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة، ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وناشدت الشركة قاطني قرية المناجاة الكبرى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادتهم من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

وأوضح المهندس محمد قنديل، رئيس شركة مودرن جاس، أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 800 وحدة سكنية بالقرية، ليرتفع عدد قري محافظة الشرقية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، إلى 6 قرى، وجارٍ التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل بالتوازي في أكثر من قطاع.

اطلاق الغاز الطبيعى قرية المناجاة الكبرى مبادرة حياة كريمة حياة كريمه شركة مودرن جاس المناجاة الشرقية محافظة الشرقية

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وائل لطفي

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