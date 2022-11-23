غدًا.. الأعلى للثقافة يستضيف ندوة «حوار ثقافى» أونلاين

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة: "حوار ثقافي" أونلاين، التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، والمقرر أن تديرها الكاتبة الروائية هالة البدري عضوة اللجنة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد الخميس 24 نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن يشارك في الحوار الثقافي كل من: عادل سعد كاتب ومدير تحرير جريدة المصور سابقا، على قطب كاتب ومهندس مدنى، الدكتور يسرى عبدالله ناقد وأستاذ جامعى، على أن يعقد أونلاين عبر تطبيق زووم.

كما يبث الحوار عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

جدير بالذكر أن الحوار يأتي ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.

في سياق آخر؛ يقيم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "العمارة والعمران بين عملية التعليم وجودة المدينة"، وتنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022؛ بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن تدير الندوة الدكتورة هبة صفى الدين، عضو اللجنة وأستاذ العمارة والتصميم العمرانى بجامعة مصر الدولية ومدير بيت المعمار المصري، وتشارك بالتعقيب الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشارك بها كل من د. دينا شهيب – رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة النيل، د. لبنى شريف – رئيس قسم الهندسة المعمارية (الأسبق) بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. هبة أبوالفضل – أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، د. عمرو عبدالقوي – أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.