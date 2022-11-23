الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. الأعلى للثقافة يستضيف ندوة «حوار ثقافى» أونلاين

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
ads

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة: "حوار ثقافي" أونلاين، التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، والمقرر أن تديرها الكاتبة الروائية هالة البدري عضوة اللجنة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد الخميس 24 نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن يشارك في الحوار الثقافي كل من: عادل سعد كاتب ومدير تحرير جريدة المصور سابقا، على قطب كاتب ومهندس مدنى، الدكتور يسرى عبدالله ناقد وأستاذ جامعى، على أن يعقد أونلاين عبر تطبيق زووم.

كما يبث الحوار عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

جدير بالذكر أن الحوار يأتي ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري. 

في سياق آخر؛ يقيم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "العمارة والعمران بين عملية التعليم وجودة المدينة"، وتنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022؛ بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن تدير الندوة الدكتورة هبة صفى الدين، عضو اللجنة وأستاذ العمارة والتصميم العمرانى بجامعة مصر الدولية ومدير بيت المعمار المصري، وتشارك بالتعقيب الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشارك بها كل من د. دينا شهيب – رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة النيل، د. لبنى شريف – رئيس قسم الهندسة المعمارية (الأسبق) بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. هبة أبوالفضل – أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، د. عمرو عبدالقوي – أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة حوار ثقافي لجنة السرد القصصي والروائي الدكتور حسين حمودة الروائية هالة البدري الحوار الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تشييع جنازة عامل لقى مصرعه أثناء تأدية عملة فى فرم النفايات بكفر البتانون

التعليم العالي تشارك في عدة مسابقات تكنولوجية بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

نقل 12 حالة إثر عطل مفاجئ للكهرباء بمستشفى بنها التعليمي.. ولا وفيات

الحكومة تنفى توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر

«الصحة»: طفلان بين كل 100 يحتاجون لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس المخلوى

برلمانية: مصر تجني ثمار قوة قيادتها ورشدها في إدارة السياسات الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين