الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو الهجوم على جامعة بسيناء

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مدعيًا حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو مفبرك، عبارة عن مشهد تمثيلى تم أدائه بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية، وتم تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو، وتبين أنه فنى أشعة بالإدارة الطبية بالجامعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وفبركته لمقطع الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق عائد مادى، من خلال زيادة نسبة المشاهدة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع الفيديو ارتكاب الواقعة مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي محافظة شمال سيناء

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