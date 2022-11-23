الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عميد «الدراسات الإسلامية» بالقاهرة: للمرأة المسلمة دور في تحصين أبنائها من التطرف

د. رمضان حسان
د. رمضان حسان
ads

قال الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، إن للمرأة مكانة كبيرة في الإسلام، حيث حررها من مظاهر الجاهلية وجعلها تتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل، حتى مسألة الميراث وحصولها على نصف ما يحصل عليه الرجل، فهذا من باب أن الرجل موكل له الرعاية والنفقة.

جاء ذلك خلال محاضرته عن "المرأة في الإسلام - حقوق وواجبات" للطلاب الوافدين من دول (أفغانستان والعراق وسوريا ونيجيريا وتشاد وباكستان)، والتي تعقد بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الرئيس بالقاهرة.

وأشار الدكتور حسان، إلى أن المرأة نالت حقها في العمل شرط أن يكون مناسبا لها؛ وألا يترتب على عملها إهمال تجاه بيتها وأسرتها، خاصةً أن رعاية الأسرة هي أساس عملها، وكذا التزامها بآداب المعاملات مع الرجال أثناء العمل.

وأوضح أنه في العهد النبوي كانت المرأة تشارك في الغزوات ولها دور فعّال في ذلك، لافتًا إلى حقها في المشاركة السياسية خاصةً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته في أموره العامة.

كما نبّه الدكتور حسان على عدم المغالاة في المهور وكثرة تكاليف الزواج في عصرنا الحديث مما يتسبب ذلك في عزوف الشباب عن الزواج، خاصةً أن هذه أمور مستحدثة لم تكن موجودة قديمًا، وكذا مراعاة النفقة على الزوجة وعدم الإكثار في المطالبات، لأن ذلك يدفع الرجل إلى الرشوة والسرقة.

وقال الدكتور حسان: «إن للمرأة دور كبير في تحصين أبنائها من التطرف والإرهاب، وذلك لعدم استقطابهم من قبل جماعات الظلام والتكفير، ويتحقق ذلك بحسن التربية والتقرب منهم ومراقبة سلوكيات أولادها، وغرز حب الوطن لديهم، خاصةً أن حب الأوطان من مقاصد الدين»، لافتًا إلى أن على المرأة عدم الإلتفات لدعوات أن المجتمع ظلمها لأن الإسلام كرمها حق التكريم.

عميد كلية الدراسات الإسلامية الميراث المرأة في الإسلام الوافدين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تشييع جنازة عامل لقى مصرعه أثناء تأدية عملة فى فرم النفايات بكفر البتانون

التعليم العالي تشارك في عدة مسابقات تكنولوجية بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

نقل 12 حالة إثر عطل مفاجئ للكهرباء بمستشفى بنها التعليمي.. ولا وفيات

الحكومة تنفى توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر

وكيل التعليم يتابع سير العملية التعليمية بالفرافرة

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يحقق معدل نمو 44% عن العام الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين