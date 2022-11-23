الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المغرب يصطدم بكرواتيا وبلجيكا يواجه كندا بكأس العالم 2022

المغرب
المغرب
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يلتقي اليوم المنتخب المغربي، نظيره الكرواتي في مباراة الجولة الأولى من المجموعة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، في الثانية عشرة ظهرًا على ملعب البيت في مدينة الخور. 

ويتحفز المنتخب المغربي بالفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل فرض نفسه ضمن حسابات التأهل للدور المقبل من البطولة.  

ويأمل منتخب كرواتيا في حصد الفوز في مباراة اليوم من أجل العمل من البدايوة على التأهل للدور المقبل في البطولة والمنافسة على الصدارة مع المنتخب البلجيكي. وتضم المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي المغرب وكرواتيا، منتخبي بلجيكا وكندا.  

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي الكرة القدم، فيفا، إدارة المباراة للأرجنتيني فرناندو راباليني، ويعاونه مواطنوه خوان بابلو بيلاتي، ودييجو بونفا، وكيفن أورتيجا، حكمًا رابعًا.  

فيما يتولى خوليو باسكونان مسئولية تقنية الفيديو، ويعاونه ليودان جونزاليس، بينما يقود نيكولا تاران، تقنية التسلل بغرفة الفيديو، ويعاونه باولو فاليري.    

وفي نفس المجموعة، وفي التاسعة مساءً على ملعب الريان يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الكندي، في مباراة تعد هي الأسهل حسابيًا للمنتخب البلجيكي الذي يرغب في تحقيق الفوز وفرض نفسه على حسابات التأهل على صدارة المجموعة، فيما يتشبث المنتخب الكندي بحظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقطة تعادل أو تفجير مفاجأة كبرى في البطولة بحصد الفوز من أجل تقديم أداء مشرف في مشاركتهم الأولى بالمونديال بعد غياب استمر 36 عامًا.  

ويقود المباراة تحكيميًا الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبي أرسينيو مارينجولا، فيما يتولى الياباني يوشيمي ياماشيتا مسئولية الحكم الرابع.    

ويتولى الفينزويلي جوان سوتو غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الكولومبي نيكولاس جالو؛ والجزائري موكراني جوراري مسئولًا عن تقنية التسلل في غرفة الفيديو، ويعاونه الإيطالي ماسمليانو إيراتي.

المنتخب المغربي الكرواتي كأس العالم كرواتيا المنتخب البلجيكي المنتخب الكندي

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