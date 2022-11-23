بريطانيا: اللقاح المضاد لجدرى القردة فعال بنسبة 78%

أعلن مسئولو الصحة العامة في بريطانيا، أن اللقاح المضاد لجدري القردة فعال بنسبة 78%.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن النتائج التي توصّلت إليها تستند إلى تحليل 363 إصابة بمرض جدري القردة بين يوليو ونوفمبر في المملكة المتحدة.

ووصفت النتائج بأنها أقوى دليل بريطاني حتى الآن على فعالية اللقاح.

وأشارت الهيئة إلى أن أحدث تحليل لها يعطي تقديرا لفاعلية اللّقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78 في المئة بعد 14 يوما أو أكثر من الحصول عليها.

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنها وقعت اتفاقا لتزويد دول أوروبية بما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح.

وأعطيت أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنجلترا، كما قال مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة ستيف راسل.

وشركة "بافاريين نوردك" الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحا مرخّصا ضد جدري القردة يسمّى "إم في إيه- بي إن".

وبدأ الانتشار الحالي لفيروس جدري القردة حول العالم في مايو وبلغ ذروته في يوليو.

وسجلت المملكة المتحدة 3570 إصابة مؤكدة بجدري القردة الذي يسبب الحمى وآلام العضلات وطفحا جلديا.

تفشّي جدري القردة

وفي وقت سابق، قالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إنّ تفشّي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى مستويات التأهب للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً" إلى إطلاق معالجة دولية منسقة.

وهذا الوصف يمكن أن تفتح الباب أمام التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في يوليو، أن تفشّي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.