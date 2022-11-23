الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: اللقاح المضاد لجدرى القردة فعال بنسبة 78%

جدري القردة
جدري القردة
ads

أعلن مسئولو الصحة العامة في بريطانيا، أن اللقاح المضاد لجدري القردة فعال بنسبة 78%.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن النتائج التي توصّلت إليها تستند إلى تحليل 363 إصابة بمرض جدري القردة بين يوليو ونوفمبر في المملكة المتحدة.

ووصفت النتائج بأنها أقوى دليل بريطاني حتى الآن على فعالية اللقاح.

وأشارت الهيئة إلى أن أحدث تحليل لها يعطي تقديرا لفاعلية اللّقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78 في المئة بعد 14 يوما أو أكثر من الحصول عليها.

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنها وقعت اتفاقا لتزويد دول أوروبية بما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح.

وأعطيت أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنجلترا، كما قال مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة ستيف راسل. 

وشركة "بافاريين نوردك" الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحا مرخّصا ضد جدري القردة يسمّى "إم في إيه- بي إن".

وبدأ الانتشار الحالي لفيروس جدري القردة حول العالم في مايو وبلغ ذروته في يوليو.

وسجلت المملكة المتحدة 3570 إصابة مؤكدة بجدري القردة الذي يسبب الحمى وآلام العضلات وطفحا جلديا. 

تفشّي جدري القردة

وفي وقت سابق، قالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إنّ تفشّي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى مستويات التأهب للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً" إلى إطلاق معالجة دولية منسقة.

وهذا الوصف يمكن أن تفتح الباب أمام التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في يوليو، أن تفشّي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

بريطانيا جدري القردة مسؤولو الصحة العامة المملكة المتحدة اللقاح مليوني جرعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

حجز عاطل سرق حسابات «فيسبوك» من السيدات بالإسكندرية

«الباز»: أردوغان صافح رئيس مصر بود شديد عندما أتيحت له الفرصة

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين

الباز: ما حدث مع عروس الشرقية جريمة كاملة ولابد من سجن والدها والمأذون

«الباز»: ياسين التهامى أسطورة مثل أم كلثوم ويتربع على القمة

كيف تخدم تكنولوجيا الرى الذكية بطولة كأس العالم فى قطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلي وإصابة 14 آخرين في انفجارين قرب محطة حافلات

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟